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الجمعة، 15-07-2022 12:51 م

حزناً على حفيدها.. وفاة جدة قاتل نيرة أشرف

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الوكيل الإخباري - أعلن يوم أمس الخميس وفاة جدة محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة المصرية نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، بعد صراعٍ طويل مع المرض، إذ كانت تعاني من السكر والضغط، وتدهورت حالتها الصحية أكثر بعدما حل بحفيدها والحكم عليه بالإعدام.

وأوضح محمد عمارة، خال المتهم محمد عادل، أنّ والدته لفظت أنفاسها الأخيرة، وشيّع الجثمان بعد صلاة الجنازة عليها في أحد مساجد القرية، إلى مثواها بمقابر الأسرة، مشيرا إلى أنّها كانت تعاني من أمراضٍ مزمنة، وتدهورت حالتها الصحية في الآونة الأخيرة. وفقاً لصحيفة "الوطن" المصرية.

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وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت بإعدام المتهم محمد عادل، الطالب في كلية آداب جامعة المنصورة، في قضية قتل زميلته نيرة أشرف، يوم 20 يونيو الماضي، أمام إحدى بوابات جامعة المنصورة بواسطة سلاح أبيض، وإصابتها بنحو 19 طعنة وجرح غائر في الرقبة، ما أسفر عن مصرعها، وألقي القبض على المتهم وتم التحقيق معه من قبل النيابة العامة، والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة، وبعد نظر القضية تم الحكم على المتهم بالإعدام شنقاً.


من جهتها، قررت أسرة نيرة تلقي واجب العزاء في ابنتهم عقب الحكم على المتهم بالإعدام، والذي أقيم في دار مناسبات الشامي بمدينة المحلة الكبرى.

 

البيان

 




 

 


 

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