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السبت، 25-03-2023 10:27 ص

حفرا نفقا بفرشاة أسنان .. هروب سجينين في أمريكا

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الوكيل الإخباري - في حادثة غريبة، تمكن سجينان في الولايات المتحدة من الهروب خارج السجن عن طريق حفر نفق صغير بأحد جدرانه مستخدمين أدوات بدائية كفرشاة الأسنان.

وهرب السجينان آرلي نيمو (43 عاماً)، وجون غارزا (37 عاماً)، من سجن في فرجينيا بهدف تناول الفطائر في مطعمهما المفضل.

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وخلال عمليات عد السجناء الروتينية اكتشف المسؤولون داخل السجن غياب النزيلين، ما استدعى الشروع بالبحث عنهما لمدة استمرت 9 ساعات.


وبحسب التقارير فإن النزيلين وجدا مكاناً ضعيفاً في أحد جدران السجن، فاستخدموا أدوات بدائية الصنع كفرشاة الأسنان وقطع معدنية.


وبعد اختراق جدارين داخل السجن، تسلق السجينان السور الخارجي وهربا، وقطع السجينان 6.6 أميال وصولاً إلى المطعم المنشود، حيث طلبا فطائر «بان كيك»، قبل اعتقالهما.


ولم تجب السلطات على الأسئلة المتعلقة بكيفية تمكن السجناء من الهروب، على اعتبار أنها معلومات مرتبطة بالتحقيق.

 

البيان 

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