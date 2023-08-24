حيلة ذكية لتوفير البنزين المستهلك لتشغيل تكييف السيارة

الوكيل الإخباري - يعد تكييف الهواء أحد أبرز التجهيزات الأساسية في السيارة لاسيما السيارات الحديثة، والذي لا يمكن لقائد السيارة الاستغناء عنه مع بدء فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا وشديدا في درجة حرارة الطقس التي تتجاوز في أحيان عدة 40 درجة مئوية.

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ويمنح المكيف لقائد السيارة الشعور بالراحة كما يوفر له قيادة خالية من التعب والإرهاق في ظل تلك الأجواء الحارة، ومن ثم فإن تشغيل تكييف هواء السيارة لفترات طويلة أو عند السير لمسافات طويلة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خارج السيارة يسهم بدوره في زيادة معدلات استهلاك الوقود بالسيارة، ما يكبد قائدي السيارات تكلفة كبيرة هم في غنى عنها نظرا لارتفاع أسعار الوقود.



ولتشغيل تكييف هواء السيارة واستخدامه بطريقة مثلى تسهم في الحد من معدلات استهلاك الوقود ينصح المهندس محمد أشرف، مدير الصيانة بأحد مراكز الخدمة المعتمدة، قائدي السيارات باتباع الخطوات الآتية:



- عدم فتح نوافذ السيارة أثناء السير لأن ذلك من شأنه أن يزيد من مقاومة السيارة للهواء، وبالتالي يرتفع معدل استهلاك الوقود مقارنة باستهلاكه أثناء تشغيل مكيف السيارة، أما في حال وجود السيارة في منطقة شديدة الحرارة التي تنعكس بالتبعية على المقصورة الداخلية للسيارة، فهنا يجب على قائد السيارة فتح جميع النوافذ أو على الأقل نوافذ الأبواب الخلفية مع تشغيل التكييف لمدة دقيقة بدرجة تبريد متوسطة، ثم زيادة درجة تبريد الهواء لأعلى درجة لمدة دقيقتين تقريبا لطرد الهواء الساخن أو الحار من داخل المقصورة، كما يفضل ضبط التكييف على درجة حرارة تتراواح ما بين 22 - 24 درجة مئوية وهي الدرجة المثلى.



- عقب تلك الخطوة السابقة يتم غلق كافة نوافذ السيارة بإحكام مع تشغيل جهاز التكييف، وضبط درجتي تبريد الهواء ومعدل اندفاعا بما يناسب قائد السيارة، لتحقيق الغرض المنشود من استخدام مكيف السيارة وهو الشعور بالراحة وتركيز الانتباه، ما يوفر له القيادة الآمنة لأطول فترة ممكنة، وبالتالي تنخفض معدلات حوادث الطرق.



- الكشف على حالة الردياتير وتنظيفه جيدا وبشكل دوري من الشوائب والأتربة المتراكمة به، لكونها تعوق عملية تبريد محرك وأجزاء السيارة وتضعف من كفاءتها، وبالتالي لن يتمكن المكيف من أداء دوره في السيارة بالكفاءة المطلوبة، كما يجب تنظيف فلتر هواء تكييف السيارة من الشوائب والأتربة العالقة به، والتي تعوق وصول الهواء النقي المتجدد لصالون السيارة من خلال المكيف، كما تتسبب تلك الشوائب والأتربة في تكون الفطريات والبكتيريا التي تضر بصحة قائد السيارة والركاب وإصابتهم بالأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي.



- فحص تكييف السيارة لاكتشاف أي أعطال أو تلف ما بمكوناته والقيام باستبدالها إذا لزم الأمر، وذلك لزيادة قدرة التكييف على أداء دوره بكفاءة وفاعلية، ما ينعكس بشكل إيجابي على معدل استهلاك الوقود.

اوتو