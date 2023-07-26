8 حقائق خطيرة عن ترك الطفل في سيارة مغلقة هذا الصيف

الوكيل الإخباري - يكشف موقع " NoHeatstroke.org" المتخصص في الحماية من ضربات الشمس، ثماني حقائق مدهشة، تؤكد خطورة ترك الأطفال في السيارات، خاصة في خضم موجات الحر التي تضرب العالم الآن.

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وحسب موقع " NoHeatstroke.org"، التابع لقسم الأرصاد الجوية وعلوم المناخ، في جامعة سان خوسيه التابعة لولاية كاليفورنيا، فقد توفي 942 طفلا في أمريكا منذ عام 1988، بضربات شمس بعد تركهم في سيارات مغلقة وسط أجواء حارة.



ويضيف الموقع: شهد عاما 2018 و2019 عددًا قياسيًا من الوفيات الناجمة عن حوادث ترك أطفال في السيارات، حيث مات 53 طفلاً كل عام، وهو أكبر عدد خلال 25 عامًا على الأقل.



وتحت شعار "لا تترك طفلا في سيارة أبدا"، يقدم الموقع ثماني حقائق مذهلة وخطيرة، وهي:



*ترتفع درجة حرارة جسم الطفل 3 إلى 5 مرات أسرع من درجة حرارة جسم الشخص البالغ، وتقول الدكتورة بولا سابيلا أستاذة طب الأطفال بمركز كليفلاند كلينك، بولاية أوهايو: إن أجسام الأطفال تسخن بشكل أسرع من البالغين، لأن الأطفال لا يمتلكون نفس قدرة الكبار على إفراز العرق ليبردوا أجسامهم.

وعندما نترك طفلا في سيارة، يمكن أن ترتفع درجة حرارة ذلك الطفل بسرعة، ويمكن أن يصبح الموقف خطيرًا بسرعة.



* يعتقد البعض أن ترك الطفل في السيارة لمدة 10 دقائق فقط، لن يضره، لكن وحسب موقع " NoHeatstroke.org"، فإن درجة الحرارة داخل السيارة يمكن أن ترتفع 6.6 درجات مئوية إذا تركتها مغلقة لمدة 10 دقائق فقط.



* حسب " NoHeatstroke.or "، يمكن أن تكون درجة الحرارة خارج السيارة 24 درجة مئوية، بينما تبلغ الحرارة داخل السيارة 40.5 درجة مئوية.



* تبدأ ضربة الشمس عندما تصل درجة حرارة الجسم الأساسية إلى حوالي 40 درجة مئوية.



* يمكن أن يموت الطفل عندما تصل درجة حرارة جسمه إلى حوالي 41.6 درجة مئوية.



* ترك جزء من الشباك مفتوحًا لن يحافظ على برودة السيارة، ووفقًا للباحثين في الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في أمريكا، تعمل نافذة السيارة كصوبة زجاجية تحتجز الحرارة.



* لا توجد درجة حرارة آمنة أو فترة زمنية آمنة، يمكن فيها ترك الطفل في السيارة بمفرده.



* مائة بالمائة من حوادث موت الأطفال في سيارات مغلقة يمكن منعها.



7 نصائح لحماية الطفل

ويقدم موقع " كليفلاند كلينك " الطبي 7 نصائح لحماية الطفل:



* لا تترك الطفل في السيارة دون رقابة لأي مدة من الوقت.



* تعود على فحص سيارتك بالكامل، وخاصة المقعد الخلفي، قبل إغلاق الأبواب وترك السيارة.



* إذا كان معك طفل في المقعد الخلفي، ضع إحدى لعبه في المقعد الأمامي ليذكرك بوجود الطفل.



* إذا كان معك طفل في المقعد الخلفي، ضع أي شيء مثل حقيبة يد في المقعد الخلفي، ليجعلك تنظر ناحيته قبل إغلاق السيارة.



* احفظ مفاتيح السيارة بعيدًا عن متناول الطفل وعلم الأطفال أن السيارة ليست مكانا للعب.



* أغلق أبواب سيارتك أتوماتيكيا أو بالمفاتيح، حتى لا يتمكن الأطفال من ركوب السيارات غير المراقبة.



* إذا رأيت طفلًا بمفرده في سيارة مقفلة، اطلب الطوارئ، ولا تغادر المكان حتى تأتي خدمة الطوارئ أو يأتي والداه، وإذا كان الطفل يعاني، اكسر الزجاج وأخرِجه.

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