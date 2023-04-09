الأحد 09-04-2023
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الأحد، 09-04-2023 01:24 م

حيوان ضخم يقتحم مستشفى في أمريكا - فيديو

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الوكيل الإخباري - اثار مشهد طريف لحيوان يقتحم أحد المستشفيات في أمريكا تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول حيوان موظ (نوع من الأيائل)، وهو يدخل إلى المبنى الطبي بمدينة أنكوراج في ولاية ألاسكا.

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وكان الموظ قد مشى عبر الثلج بحثاً عن وجبة، ولمح النباتات الخضراء في بهو مبنى طبي بمنشأة بروفيدنس ألاسكا الصحية، فقرر الدخول للحصول على وجبة من الخضرة.


وأصبح الموظ نجماً على وسائل التواصل الاجتماعي عن غير قصد، إذ التقط أحد الأشخاص داخل المبنى بعض الصور والمقاطع له.


وتمكَّن أفراد الأمن من إقناع الموظ بالخروج من المبنى، ولأن بطنه صار ممتلئاً؛ أخذ قيلولة ما بعد الظهر.

 

 

البيان 

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