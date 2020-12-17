خبراء يستعينون بروبوتات تحت الماء لفحص جبل جليدي في جورجيا

الوكيل الإخباري _ يخطط العديد من الخبراء لإرسال طائرات شراعية روبوتية تحت الماء لفحص الجبل الجليدي الضخم الموجود حاليًا في مسار تصادم مع جزيرة جنوب أنتاركتيكا في جنوب جورجيا، والذي يمكن أن يدمر ملايين طيور البطريق والفقمات والحيتان.



واشارو الى ان كتلة هائلة يطلق عليها اسم A68a، يبلغ طولها حوالي 87 ميلاً (140 كم)، قد انفصلت عن الجرف الجليدي لارسن سي في أنتاركتيكا في عام 2017 وهي تنجرف شمالًا منذ ذلك الحين.



وقد حذر العلماء الذين يتتبعون تقدم الجرف عبر الأقمار الصناعية من أن A68a، مدفوعًا بالتيار القطبي القوي، يمكن أن يضرب جنوب جورجيا في غضون أيام، وهناك احتمال أن ينقسم إلى أجزاء مسبقًا .

اضافة اعلان



كما واشارت صور MOD المأخوذة من أعلى الجسم الجليدي إلى أنه بدأ بالفعل في التفتت.



المصدر : اليوم السابع



