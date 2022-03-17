خبر صادم .. الهواتف المحمولة ستختفي وهكذا سيتم استبدالها!

الوكيل الإخباري-فجّر رجل الأعمال والمبرمج الأمريكي بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت مفاجأة ثقيلة بتوقعه اختفاء الهواتف الذكية بشكلها الحالي.



وقالت تقارير إخبارية أن بيل غيتس توقع أن تتوصل شركة Chaotic Moonـ التي يستثمر بها، إلى تقنية حديثة تركز على البرمجيات والتصميم وتطوير الأجهزة المحمولة؛ لتصبح على شكل وشم إلكتروني على الجلد تجمع فيها البيانات الطبية والرياضية وتسمح بإجراء المكالمات والرسائل.

اضافة اعلان



ولفت بيل غيتس خلال حديثه لمجلة " The Herald "إلى أن التقنية الجديدة لن تنفّذ في المدى القريب، إلا أنه يأمل أن تصبح حقيقة وجاهزة في أسرع وقت ممكن لتحل مكان الهواتف المحمولة الحالية.



الامارات اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



