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الثلاثاء، 25-07-2023 11:01 ص

'خرسانة' لبناء المنازل على الكوكب الأحمر

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الوكيل الإخباري - ابتكر علماء في جامعة «مانشستر»، خرسانة أطلق عليها اسم «StarCrete»، مصنوعة من نشا البطاطس، فيما اعتبروه الحل الأمثل لنقل المواد الثقيلة إلى المريخ لبناء المنازل.

والبطاطس ليست المكون الوحيد الذي استخدمه الباحثون لبناء «الخرسانة» إنما أضافوا إليها الدم والدموع وغيرها.

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ويعمل النشا عمل الغراء، حسب «سكاي نيوز» ويمكن لكيس واحد بوزن 25 كيلوغراماً من البطاطس المجففة أن يصنع ما يقرب من 213 طوبة، علماً أن المنزل العادي يحتاج إلى 7500 طوبة.


وقال الباحث الرئيسي آليد روبرتس: «كنا نطور حرير العنكبوت الاصطناعي كغراء ومادة رابطة، لكننا وجدنا بالصدفة أن بروتيناً في الدم يعمل بشكل أفضل». لا يقتصر تأثير هذه الدراسة على الكوكب الأحمر فقط، حيث يعتقد الباحثون أن هذه الأحجار ستكون بدائل للخرسانات الأسمنتية على الأرض.


وتابع روبيرتس: يمكن تطوير المواد الحيوية مثل StarCrete لاستخدامها على الأرض. وأضاف: «قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نصل إلى «منازل البطاطس» على المريخ، ولكن بفضل فريق جامعة مانشستر، فإن الاحتمال ليس غريباً كما يبدو».

 

سكاي نيوز

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