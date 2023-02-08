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الأربعاء، 08-02-2023 12:02 م

خطوات إذابة الثلج وتسخين السيارة في الأجواء الباردة

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الوكيل الإخباري - الأجواء الشتوية الباردة والعواصف الثلجية التي تغمر السيارات وتسدُّ الطريق أمامها، مسألة تتطلب جهدًا وحرصًا من السائقين لإزاحة تلك الثلوج من على سطح المركبات وزجاجها على وجه الخصوص، والقيام ببعض الخطوات المهمة لتسخين السيارة والانطلاق بها بسهولة وأمان.

مدربة القيادة ضياء الدوسري، تطرَّقت إلى أهم تلك الخطوات في التقرير التالي:
إزالة التراكمات.

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في الخطوة الأولى يجب عليك أن تزيلي التراكمات الثلجية التي تكسو زجاج السيارة وسطحها بالكامل، والتأكد من أن السيارة لم تتعرَّض لأي أضرار بعد هبوب العاصفة الثلجية، ولم يتأثر الزجاج كذلك.


طريق قصير
بالإضافة إلى إزالة التراكمات الثلجية من على السيارة وسطحها، قومي بخلق طريق قصير فقط من أجل تحريك عجلات مركبتك عليه، لإذابة الثلج المتجمد في الداخل، بعد ذلك سوف تنطلق مركبتك من تلقاء نفسها بسهولة.


تسخين محرك السيارة
دائمًا في فترات الثلوج الشديدة احرصي على تسخين محرك السيارة قبل البدء في القيادة، وغالبًا لا تحتاج السيارات الحديثة إلى التسخين أكثر من 30 ثانية، أما السيارات القديمة نوعًا ما تحتاج إلى 60 ثانية قبل الشروع في القيادة.


ويجب الحذر دائمًا من قيادة السيارة بشكل مفاجئ فور ركوبها وتشغيلها، بل يجب ترك السيارة تعمل قبل البدء في قيادتها، والتأكد من كل مستلزمات الأمن والسلامة.


التأكد من زيت السيارة
في فصل الشتاء يجب الحرص على المتابعة المستمرة لنسبة الزيت الخاص في المركبة، والتأكد من أنه في مستواه الطبيعي؛ لأن تسخين المركبة وقيادتها في فصل الشتاء ودرجات الحرارة المنخفضة، أمور تستهلك الكثير من الزيت، لأجل رفعه وتسخين المحرك لتدفئة المركبة.


تشغيل الصوت
المعلومة الحديثة من نوعها هي تشغيل المسجل الصوتي في المركبة ورفع الصوت قليلاً، فهذا الأمر كفيل بإذابة الجليد من على المركبة ومن داخلها أيضًا، لأن المسجل الصوتي يستخدم في عمله قوة محرك ضخمة.

 

 

سيدتي

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