لقطات مرعبة.. محاولة خطف عاملة بمطعم عبر الـ'درايف ثرو' في أمريكا - فيديو

الوكيل الإخباري - تعرضت عاملة في مطعم أميركي لمحاولة اختطاف، عبر ممر الشراء من السيارة.



وبحسب ما رصدت كاميرا مراقبة، فإن رجلا طلب كوبا من القهوة من مطعم عبر "درايف ثرو"بمدينة أوبورن في ولاية واشنطن غرب الولايات المتحدة، يوم الاثنين.

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وحسب تفاصيل الواقعة التي أوردتها وسائل إعلام أميركية، منها شبكتا "سي بي إس" و"إن بي سي"، فإن الزبون الذي كان يقود سيارته أمسك ذراع عاملة المطعم بقوة وسحبها باتجاه داخل السيارة، وحاول "خطفها" مستعملا أداة لتكبيلها وجرها من يدها.



إلا أن العاملة نجحت في سحب ذراعها وأغلقت نافذة المطعم، وأفشلت خطة المشتبه به وسرعان ما غادر المكان تاركا وراءه بضعة دولارات على الأرض، يبدو أنها كانت باقي ثمن القهوة.

ونشرت الشرطة مقطع الفيديو المخيف، طلبا للمساعدة في تحديد المشتبه به والقبض عليه.



وقالت شرطة ولاية واشنطن إن الرجل "لديه وشم مميز على ساعده الأيسر، ويبدو أنه يمتلك سيارة من نوع شيفروليه سوداء أو رمادية".

ووصفت إدارة شرطة أوبورن الحادث بأنه "مقلق للغاية"، مؤكدة أن المحققين يعملون على تعقب الرجل الذي ظهر في الفيديو والقبض عليه "حتى لا يشكل تهديدا للمجتمع".



وقالت صاحبة المطعم الذي وقع به الحادث إن "جميع العاملين صدموا" بعدما شاهدوا فيديو الواقعة، مؤكدة أن الموظفة التي نجت من الاختطاف تعمل معها منذ 15 عاما.

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