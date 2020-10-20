داخل أحد المراكز التجارية .. افتتاح أكبر دار للسينما في السعودية

الوكيل الاخباري – افتتحت شركة المراكز العربية، الاثنين، أكبر دار للسينما في السعودية داخل أحد مراكزها التجارية شرقي المملكة.



وكشفت الشركة التي تعد أكبر مالك ومطور ومشغل للمجمعات التجارية ذات المعايير العالمية في السعودية عن افتتاح دار السينما الجديدة في مركزها التجاري "الظهران مول" في مدينة الظهران.



وتضم دار السينما الأكبر في المملكة 18 شاشة سينمائية بطاقة استيعابية 2368 مقعدًا، وفق بيان لـ "المراكز العربية"، نقلته صحيفة "عاجل" الإلكترونية.

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وسيتم تشغيل هذه الدار بواقع 50% من طاقته الاستيعابية حتى إشعار آخر، بما يتوافق مع تدابير الصحة والسلامة التي تتبناها الشركة.



وسيكون بإمكان الزوار شراء تذاكرهم من خلال إحدى ماكينات صرف التذاكر الآلية الخمس التابعة للدار، وفق البيان.



وفي أبريل/نيسان الماضي، افتتح أول دار عرض بالمملكة (منذ 35 عاماً) في مركز الملك عبد الله المالي، في العاصمة الرياض، بحضور مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء عالميين وعرب في مجال صناعة السينما، بينهم "آدم آرون" الرئيس التنفيذي لـ"AMC"، الأكبر من نوعها في العالم.



ونفذت وقتها تذاكر أول عرض سينمائي بعد 10 دقائق من طرحها، حيث أتيح للجمهور مشاهدة الفيلم الأمريكي "النمر الأسود" (Black Panther).



وتخطط المملكة لإنشاء ما يقارب من 30 إلى 40 دار سينما في 15 مدينة خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى افتتاح من 50 إلى 100 دار سينما في 25 مدينة بحلول عام 2030.



وخلال السنوات الأخيرة اتخذت السعودية سلسلة من القرارات الجريئة، شملت تخليا عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها المملكة على مدار عقود.







المصدر : سبوتنك



