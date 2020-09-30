الأربعاء 30-09-2020
الوكيل الاخباري

مطعوم الأنفلونزا في السوق المحلي الأسبوع القادم

نقيب الصيادلة يكشف للوكيل موعد وسعر مطعوم الأنفلونزا

وفاتان جديدتان بكورونا في المملكة

تحديث قائمة الدول التي يستقبل منها طيرانا منتظما

الحكومة تعلن اليوم قرارا بشأن دوام طلبة المدارس

أسعار الذهب الأربعاء 30/9/2020

وفيات الأربعاء 30/9/2020

تراجع تأثيــر الكتلة الحارة

وزارة المالية تغلق مبناها ومكاتب مديرية التقاعد أمام المراجعين

بيان صادر عن وزارة التعليم العالي




الأربعاء، 30-09-2020 11:18 ص

الأول من نوعه .. قصة أول مقهى للكلاب في السعودية - فيديو

160825_vod_orig_historyofdogs_4x3_992


الوكيل الاخباري – تشهد المملكة العربية السعودية تحديثا سريعا وتغييرا شاملا، منذ الإعلان عن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، ووصل هذا التغيير إلى عادات مجتمعية أصبحت ممكنة بعدما كانت محظورة في السابق.

ذكر ذلك موقع "يورونيوز" الكندي في تقرير تحدث فيه عن أن تبني الحيوانات الضالة أصبح أمرا مألوفا في المملكة، وأصبح بإمكان أصحاب الكلاب في المملكة العربية السعودية أن يستمتعوا بفنجان قهوة وبجانبهم حيواناتهم الأليفة، في "مقهى للكلاب"، بحسب الموقع الذي يقول إنه الأول من نوعه.

اضافة اعلان
 



مضيفا: "إلا أن مقهى "باركنغ لوت" الذي فتح أبوابه في يونيو/ حزيران الماضي في مدينة الخبر الساحلية، أسعد عشاق الحيوانات".


ويقول: "كان هذا البلد لا يوجد فيه سوى أماكن قليلة، يمكن لهؤلاء اصطحاب حيواناتهم خارج المنزل"، مشيرا إلى هيئة الأمر بالمعروف كانت تضع قيودا على اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة".

وتابع الموقع: "اليوم باتت الحيوانات الأليفة ظاهرة تتزايد، كما انتشرت ملاجئ الحيوانات في عدة مدن في المملكة"، مشيرا إلى قول دلال محمد، مالكة مقهى "باركنغ لوت" وهي كويتية الجنسية: "الفكرة راودتني خلال زيارة سابقة للمملكة".

 



وأضافت: "جئت إلى السعودية في زيارة مع كلبي، لكن لم يسمح لي بالتنزه على الشاطئ، شعرت بالحزن وقررت المساعدة من خلال افتتاح هذا المقهى".


ويقول الموقع: "يأتي رواد المقهى مع كلاب من أحجام مختلفة، حيث تمرح الكلاب بينما يستمتع الزوار بمجالسة أصدقائهم"، مضيفا: "في أحد أقسام المقهى يمكن العناية بالكلب بغسله وتنشيفه وتقليم أظافره".

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

إقرأ ايضا
25-Things-to-Do-in-Yokohama-lead-1024x683

الأضخم في العالم.. اليابان تصنع روبوتا عملاقا بطول 18 مترا - شاهد

supermoon-5

اليابان تعتزم بناء مصنع على القمر

796973

ابتسم من قلبك .. إشارات مرور في أيسلندا - صور

Black-Sea-scaled

رجل صيني يلقي ابنه في البحر للحصول على أموال التأمين

quarantine-getty

وفاة فتاة متأثرة برحيل والدها بفيروس كورونا في مصر - صور

yvtmoidtibdaviznmbws

طرق بسيطة تمنع العناكب من دخول منزلك

أخبار متعلقة
1596296-2059912705

السعودية تعلن تفاصيل كشف أثري كبير ومهم

noivasauditaafp-1140x620

فيديو لاحتفال سعودية بعقد قران زوجها على الثانية يثير ردود أفعال متباينة

D6Y_6ADW0AA_q_q

عمرها أكثر من 400 مليون سنة .. عالم سعودي يكشف سر انشطار الصخرة العجيبة

worcester-jail02-2

السعودية .. محاكمة شاب حصد 350 مليون ريال في أشهر معدودة

DSC_0643-Rio

أسرة سعودية تعيش مع 6 ذئاب - فيديو

image (4)

في ظل كورونا .... معلم سعودي يعرض حياته للخطر لتعليم طلابه