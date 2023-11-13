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قصف اسرائيلي جنوب لبنان وصافرات انذار في الجليل الغربي

الإثنين، 13-11-2023 09:08 ص

دب يهاجم عمالا في روسيا - فيديو

تفسير_الدب_في_المنام


الوكيل الإخباري - أفاد المكتب الصحفي لوزارة الصحة بجمهورية ساخا (ياقوتيا) شمال شرقي روسيا بتعرض رجلين لهجوم دب بمنطقة لينسكي الحرجية في الجمهورية.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب: "تم نقل مصابين اثنين إلى مستشفى قرية فيتيم ويتلقيان الرعاية الطبية الطارئة وحالتهما الصحية مستقرة".

 

وأفاد مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي بتعرض عاملين في حقل تشايادينتسكي في ياقوتيا لهجوم دب، وأضافوا أنه تم قتل الدب بعد 20 دقيقة من الحادث على يد صياد هرع لمساعدة الرجلين.

 

 

روسيا اليوم

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