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الأحد، 27-03-2022 02:42 م

دلافين نافقة على سواحل إسطنبول والسبب مجهول

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الوكيل الإخباري - شهدت شواطئ مدينة إسطنبول التركية نفوقاً جماعياً غريباً ل24 دلفيناً، وقالت مصادر تركية إنّ متطوعاً يتبع لمنظمة غير حكومية لمساعدة الحيوانات اكتشف الحادثة التي وقعت على شاطئ أغاتشلي على البحر الأسود، وأبلغ السلطات عنها.

وعلى الفور قامت مؤسسة البحوث البحرية التركية بأخذ عينات من الدلافين النافقة من أجل فحصها، وتحديد أسباب نفوقها.

وربط العديد من الأشخاص بين نفوق الدلافين والحرب الروسية الأوكرانية التي تدور على الجانب الآخر للبحر الأسود، وتوقعوا أن تكون نفقت بسبب المواد الكيميائية التي لوثت مياه البحر.

وكانت مؤسسة البحوث التركية قد أعلنت في وقتٍ سابقٍ ارتفاع عدد الدلافين النافقة على شواطئ البحر الأسود، دون معرفة السبب الذي أدى لحدوث هذا الأمر.

وقالت إنّ الفحوصات التي أجرتها حددت سبب النفوق بوقوعها في شباك الصيادين أو في شباك الجر الموجودة في أعماق البحار.

وأكدت عدم امتلاكها لأي تفسير حول الارتفاع غير المسبوق بعدد الدلافين النافقة قبالة شواطئ البحر الأسود، وأشارت إلى أنّها تحاول اكتشاف السبب من خلال البحث في آثار التغير المناخي، وحركة المرور البحرية غير العادية، الأنشطة العسكرية المكثفة التي تدفع الدلافين نحو الجنوب، بالإضافة إلى هجرات الأسماك.

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