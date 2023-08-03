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الخميس، 03-08-2023 09:54 ص

دولة أوروبية تمنح هؤلاء السياح إقامة مجانية لمدة أسبوع..ماالسبب؟

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الوكيل الإخباري - يمكن للسياح الذين أُرغموا على الفرار إثر الحرائق التي اندلعت في جزيرة رودوس اليونانية، العودة لأسبوع مجانا العام القادم . 

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ساهمت درجات حرارة مرتفعة جدا ومناخ جاف ورياح قوية في اندلاع حرائق استمرت أسبوعين مثيرة الفوضى في عز موسم السياحة الصيفية المزدحم في اليونان.

وفر عشرات آلاف السياح والمواطنين من فنادق وقرى بجزيرة رودوس، فيما أُجلي المئات من كورفو ومناطق أخرى.

 

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس لقناة آي تي في البريطانية إن "الحكومة اليونانية ستقدم عطلة مجانية لأسبوع في رودوس في فصل الربيع أو الخريف القادم لجميع الذين قُطعت عطلاتهم بسبب حرائق الغابات".


أودت الحرائق بخمسة أشخاص على الأقل في اليونان وأتت على نحو 50 ألف هكتار (123,500 فدان) من الأراضي، وفق مرصد أثينا.

وعلقت شركة السفر العملاقة تي يو آي وشركة جيت-2 البريطانية المنخفضة التكلفة رحلات الركاب إلى رودوس وأرسلت طائرات من دون ركاب لإجلاء سياح.
وأطلقت وكالات السفر اليونانية حملة بعنوان "رودوس آمنة" لجذب السياح والمصطافين.


وقال رئيس الوزراء لقناة "آي تي في" إن "رودوس اليوم ترحب بالزوار أكثر من من أي وقت مضى، الجزيرة عادت إلى طبيعتها".


واستأنفت شركة الطيران تي يو آي رحلاتها إلى الجزيرة الأسبوع الماضي.


لأكثر من عشرة أيام الشهر الماضي رزحت اليونان تحت وطأة موجة حر هي الأطول لشهر يوليو/تموز منذ عقود، وفق خبراء.


ووصلت الحرارة إلى 46 درجة مئوية قبل أن تنخفض.

 

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