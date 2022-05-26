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الخميس، 26-05-2022 11:34 ص

دولة عربية تعتمد زياً لسائقات الأجرة

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الوكيل الإخباري-سمحت السعودية لسائقات السيارات العاملات في مجال توصيل الركاب، بارتداء البنطال والقميص والجاكيت، بدلاً من العباءة.

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وقالت الهيئة العامة للنقل في السعودية عبر " تويتر " بهدف رفع مستوى جودة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.. الهيئة العامة للنقل تعتمد الزي المخصص لسائقي الأجرة وتطبيقات نقل الركاب " .


وسيطبق قرار الزي الموحد بدءًا من الـ22 من تموز/ يوليو المقبل، ويستهدف توحيد مظهر السائقين بما يتلاءم مع لائحة الذوق العام، ورفع جودة الخدمة المقدمة والارتقاء بالمظهر العام.

 

ونشرت صورا توضح فيها الزي المعتمد للسائقين والسائقات المخصص لسائقي الأجرة وتطبيقات نقل الركاب.

 

 

 

 


 




 

 


 

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