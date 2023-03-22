الأربعاء 22-03-2023
الوكيل الاخباري

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة في هذا الموعد

الملك يؤكد دور “الأعيان” في تجويد التشريعات ودعم مسارات التحديث

استحداث بلديَّتين في لواء بني عبيد وفي قضاء رجم الشَّامي

نظام معدل لتنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها

مجلس الوزراء يقر مشروع نظام معدل للتأشيرات

حزب الاتحاد الوطني يواصل نقلته الديمقراطية بانتخاب امينه العام وأعضاء الامانة العامة

حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

أزمات سير خانقة في شوارع الاردن

400 حالة عقر في الزرقاء و7 بلديات تخصص مساحات لإيواء الكلاب

روسيا تستعد لإطلاق مركبتها القمرية

الأربعاء، 22-03-2023 04:49 م

ذكر سلحفاة بعمر 90 عاماً يُرزق بثلاثة صغار - صورة

image (3)


الوكيل الإخباري- رُزق ذكر سلحفاة يدعى «السيد بيكلز»، ويبلغ من العمر 90 عاماً، بثلاثة صغار في حديقة حيوان هيوستن، أخيراً.

اضافة اعلان

ووفقاً لصحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، تمكن هذا الحيوان المهدد بالانقراض من أن يصبح أباً مرة أخرى، بفضل حارس الحديقة الذي اكتشف بيض «السيدة بيكلز» في الوقت المناسب، مما أتاح نقلها إلى حاضنة تقلد ظروف التفقيس في موطن السلحفاة الأصلي في مدغشقر.

 

علماً بأن الأعمار المسجلة للسلاحف المشعة، موطنها الأصلي في الأراضي العشبية والغابات الشائكة لجنوب مدغشقر، تصل إلى 188 عاماً، ما يعني أن السيد بيكلز سلحفاة في منتصف العمر.

 

وأفادت حديقة الحيوان أنه على الرغم من بقائه مع السيدة بيكلز 27 عاماً، لم ينجب الاثنان سوى مرة واحدة في عام 1997، حيث إن السلاحف لا تتكاثر في كثير من الأحيان. ولهذا السبب كانت هناك إثارة إضافية حول الصغار حديثي الولادة والذين تمت تسميتهم «ديل» و«غيركين» و«هلابينو».


وقد أصدر مسؤولو حديقة الحيوان بياناً جاء فيه: «هذه البيكلز الصغيرة هي مسؤولية كبيرة لعلم الوراثة للسلاحف المشعة، حيث إن والدها بين أكثر السلاحف المشعة قيمة جينياً في رابطة حدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية».


حدث الاكتشاف الكبير في وقت سابق من هذا العام عندما لاحظ حارس الزواحف بيض سلحفاة ملقى بالقرب من السيدة بيكلز بينما كانت حديقة الحيوان تغلق أبوابها. فأخذت البيض للحضانة.


وأكد مسؤولو الحديقة على الأثر أنه لولا حارس الحديقة اليقظ فلربما لم تولد الصغار.


الصنف مهدد بالانقراض بسبب تجارة الحيوانات الأليفة غير المشروعة.

 


 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

شاهد انهيار مبنى مكون من 4 طوابق في الدوحة

watershortage3-AR23022020-1024x640

بمناسبة اليوم العالمي للمياه.. تعرف على طرق المحافظة على الماء

1212121

لحظات مرعبة.. شاهد مغامرة قفز انتهت بكارثة في هونغ كونغ

thumbs_b_c_a1da8985200c6521e3c67e1b7f856071

بسبب وجبة طعام..سيدة تهدد بقتل عمال مطعم في ولاية فلوريدا

image

وفاة شاب أمريكي لدى محاولة الشرطة إدخاله مستشفى للأمراض العقلية - فيديو

333333-768x473

كأنه مشهد من فيلم رعب.. جرذان بحجم قطط تتسكع بين الناس في بريطانيا