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الأحد، 01-01-2023 10:54 ص

رأس الخيمة تسعى لدخول 2023 برقمين في 'غينيس'

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الوكيل الإخباري - استقبلت إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العام الجديد بعرض مبهر للألعاب النارية على مدار 12 دقيقة متواصلة.

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وكانت العروض على وقع أنغام وموسيقى ساحرة حبست أنفاس آلاف الزوار القادمين من كافة أنحاء العالم، محطمةً من خلاله رقمين قياسيين ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

 

ونجحت رأس الخيمة بتعزيز رقمها القياسي السابق في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئة "أكبر عدد من الطائرات بدون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد" من خلال 671 طائرة بدون طيار، إضافة إلى تسجيل رقم قياسي جديد عن فئة "أكبر جملة تم تشكيلها في السماء بواسطة الطائرات بدون طيار" تم إنشاؤها باستخدام 673 طائرة بدون طيار، لتحقق الوجهة بذلك نجاحات إضافية عالمية المستوى.

 

وحظي العرض بمتابعة الزوار من جميع أنحاء العالم، واشتمل على تقنيات مذهلة بما في ذلك تشكيلات نفذتها الطائرات بدون طيار وأضواء النانو وتنسيقات متناغمة من الألوان والأشكال تتحرك على إيقاعات الموسيقى الإلكترونية.


وامتد العرض على مسافة تزيد عن 4,7 كيلومتر وبارتفاع 1100 متر، محطماً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 458 طائرة بدون طيار.

 

العين الإخبارية 

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