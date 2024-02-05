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الإثنين، 05-02-2024 12:28 م

رائد روسي يحطم الرقم القياسي لإجمالي مدة البقاء في الفضاء

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الوكيل الإخباري - حطم رائد الفضاء الروسي، أوليغ كونونينكو، الرقم القياسي العالمي لإجمالي مدة البقاء في الفضاء، حسبما أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) يوم الاحد . 

وأمضى كونونينكو (59 عاماً) أكثر من 878 يوماً و12 ساعة في الفضاء حتى الآن، متجاوزاً مواطنه، جينادي بادالكا، الذي سجل الرقم القياسي السابق البالغ 878 يوماً و11 ساعة و29 دقيقة و48 ثانية في عام 2015.

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وأجرى كونونينكو خمس رحلات إلى محطة الفضاء الدولية منذ عام 2008.


وفي حديثه مع وكالة أنباء (تاس) الروسية، قال كونونينكو إن الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية تتطلب إعداداً دقيقاً بسبب التحديثات المستمرة للمحطة.


وأضاف: «لكن الحياة كرائد فضاء كانت بمثابة حلم الطفولة الذي أصبح حقيقة. أحلق إلى الفضاء لأفعل ما أحب، وليس لأحقق أرقاما قياسية».


وتابع: «كنت أحلم وأطمح أن أصبح رائد فضاء منذ أن كنت طفلاً. هذا الاهتمام - فرصة الذهاب إلى الفضاء والعيش والعمل في المدار - يحفزني على مواصلة التحليق».


وبدأت رحلة كونونينكو الحالية إلى محطة الفضاء الدولية في 15 سبتمبر عام 2023، عندما انطلق مع رائد فضاء ناسا، لورال أوهارا، ومواطنه نيكولاي تشوب.


وبحلول نهاية هذه الرحلة الاستكشافية، من المتوقع أن يصبح كونونينكو أول رائد الفضاء يمكث هنا 1000 يوم.


ومحطة الفضاء الدولية واحدة من المجالات القليلة التي لا تزال الولايات المتحدة وروسيا تتعاونان فيها بشكل وثيق بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا خلال فبراير عام 2022.


وأعلنت روسكوسموس، في ديسمبر الماضي، أن برنامج الرحلات الجوية مع وكالة ناسا لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية تم تمديده حتى عام 2025.

 

 

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