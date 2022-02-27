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الأحد، 27-02-2022 11:31 ص

راتب خيالي لقاء وظيفة غريبة وغير مسبوقة في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - عرضت شركة تُعنى بالأغذية النباتية للحيوانات الأليفة في بريطانيا راتباً بقيمة أكثر من 6000 دولار مقابل تتبّع روائح براز الكلاب بعد تبديل نظامها الغذائي إلى نباتي لمدّة شهرين.

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وقالت شركة ” أومني” أنّها تبحث عن شخص لشمّ روائح براز كلبه الأليف لاختبار تأثير النظام الغذائي النّباتي على عملية الهضم لدى الكلاب ورائحة البراز والصّحة العامّة.

 

وسيحصل الشخص المختار على أكثر من 6000 دولار أميركي وسيتعيّن عليه تقديم تقرير عن تأثيرات الطعام على حركة الأمعاء لدى الحيوان ورائحة برازه ومستويات الطاقة والنوم والوزن.

 

وأشارت الشركة إلى أنّه سيتم فحص الكلب المشارك من قبل طبيب بيطري في بداية فترة الشهرين وعند نهايتها.

 

الامارات نيوز

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