'رجل عنكبوت' يتسلق أطول مباني العالم - صور

الوكيل الإخباري - متسلحاً بطباشيره وحذائه المطاطي، يتسلق الرياضي الفرنسي، ألان روبرت، المباني الشاهقة وناطحات السحاب بأقل عدد من المعدات.

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في عام 2015، حطم «الرجل العنكبوت»، الرقم القياسي في موسوعة غينيس لتسلقه 121 مبنى، وحقق رقماً قياسياً بتسلق ناطحة سحاب «كيان» في دبي التي يصل ارتفاعها إلى 306 أمتار. وتشمل الناطحات التي تسلقها «برج خليفة» و«برج إيفل» و«دار أوبرا سيدني» و«فندق ماريوت وارسو»، و«جسر البوابة الذهبية» بسان فرنسيسكو، وغيرها.









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