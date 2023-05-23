الثلاثاء 23-05-2023
الوكيل الاخباري

الشمالي يلتقي نظيره السوري في القاهرة

البترا: فعاليات شعبية تحتفل بزفاف ولي العهد

الضمان توضح حول وفاة عامل بسبب سقوط مصعد كهربائي في عمّان

صور وفيديو .. ماذا كُتب على فستان حناء رجوة آل سيف؟

بريطانيا: ارتفاع حجم الاقتراض الحكومي

6.3 % تراجع النقد المتداول في الأردن حتى نهاية آذار الماضي

التنمية تقدم مساعدات نقدية لـ 32446 أسرة خلال شهر نيسان

بنك الإسكان يقيم فعالية ترفيهية لعملائه في فرع Iskan Young

3352 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

الملكة رانيا تكشف خلال حفل "حنّاء رجوة" عن وعد قطعته لجلالة الملك الحسين بن طلال

الثلاثاء، 23-05-2023 11:38 ص

رجل ينقذ عائلة من موت محتم في ولاية أريزونا الأمريكية

45555545454


الوكيل الإخباري - استيقظت كلوديا خيمينيز، وهي أم لطفلتين، لتجد ألسنة اللهب مشتعلة في كامل شقتها، بولاية أريزونا.

ومع عجز الأم عن الهروب، بدأت تطلب المساعدة من شباك منزلها، حيث قالت: "فتحت نافذتي وبدأت في الصراخ من فضلك ساعدني هناك حريق لا يمكنني الخروج أحتاج للمساعدة".

اضافة اعلان


جو هولينز الرجل الذي جاء لإنقاذ الأسرة، كان يخيم بالقرب من الشقة مع زوجته.

 

وقال: "كل ما أراه هو سيدة تفتح النافذة تصرخ أرجوك ساعدني، من فضلك ساعدني ".


وقف الرجل تحت النافذة وطلب من الأم أن تمرر ابنتيها له، ثم رمت بنفسها مؤمنة أنه سيستطيع تلقيها، وبالفعل نجح.


وصل رجال الإطفاء بعد فترة وجيزة لإطفاء النيران، إلا أن الأسرة الناجية خسرت جميع ممتلكاتها.


وقالت الأم: " سأكون ممتنة له مدى الحياة، بسببه نحن هنا، نحن على قيد الحياة وابنتاي في أمان."

 

سكاي نيوز 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
278

الذكاء الاصطناعي يُحيي تصميمات مستوحاة من مصر القديمة

WhatsApp-Image-2023-05-22-at-4.26.45-PM-1536x758

لحظة اقتراب مركبة دراغون 9 من محطة الفضاء الدولية -فيديو

لماذا تحتاج إلى تكوين صداقات في العمل

لهذه الاسباب... لا تهمل الصداقات في العمل

2-7-768x540

شاهد ردة فعل أردوغان عندما قدم إليه حارسه الشخصي كوب ماء

646c75184236043f7f233d2c

بالفيديو.. نيزك يضيء سماء مطار في أستراليا

233638

بعيون جاحظة وجسم طويل.. شاهد صياد روسي يوثق صيد نادر