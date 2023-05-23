رجل ينقذ عائلة من موت محتم في ولاية أريزونا الأمريكية

الوكيل الإخباري - استيقظت كلوديا خيمينيز، وهي أم لطفلتين، لتجد ألسنة اللهب مشتعلة في كامل شقتها، بولاية أريزونا.



ومع عجز الأم عن الهروب، بدأت تطلب المساعدة من شباك منزلها، حيث قالت: "فتحت نافذتي وبدأت في الصراخ من فضلك ساعدني هناك حريق لا يمكنني الخروج أحتاج للمساعدة".

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جو هولينز الرجل الذي جاء لإنقاذ الأسرة، كان يخيم بالقرب من الشقة مع زوجته.

وقال: "كل ما أراه هو سيدة تفتح النافذة تصرخ أرجوك ساعدني، من فضلك ساعدني ".



وقف الرجل تحت النافذة وطلب من الأم أن تمرر ابنتيها له، ثم رمت بنفسها مؤمنة أنه سيستطيع تلقيها، وبالفعل نجح.



وصل رجال الإطفاء بعد فترة وجيزة لإطفاء النيران، إلا أن الأسرة الناجية خسرت جميع ممتلكاتها.



وقالت الأم: " سأكون ممتنة له مدى الحياة، بسببه نحن هنا، نحن على قيد الحياة وابنتاي في أمان."

سكاي نيوز