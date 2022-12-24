رحلة طيران تتأخر 26 ساعة في شرم الشيخ... والسبب غريب!

الوكيل الإخباري - تسبب نقص في ورق المرحاض في الطائرة بتأخر رحلة مانشستر --شرم الشيخ، التي كانت مقررة يوم الخميس الماضي 15 كانون الأول لمدة 26 ساعة



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وفي التّفاصيل، قال الطيار إنّه تم تسليمه الطائرة وعلى متنها عصير فواكه بدلاً من لفائف مناديل المرحاض ما دفع الشركة بتأخير الإقلاع لأوّل مرّة لمدّة 16 ساعة.



وتمّ إخبار الركاب بادئ الأمر بأنّ المشاكل الناجمة عن الظروف الجوية أدت إلى التأخير، لكنّ القبطان أكد لاحقًا أن الطائرة لم تكن مزودة بورق المرحاض ومناشف اليد.



وعندما حُلّت مشكلة النّقص، كان وقت عمل الطاقم قد تجاوز حده القانوني، وبالتالي كان لا بد من تأجيل الرحلة إلى اليوم التالي. فقضى الركاب الليل في الفندق وتمكّنت الطائرة أخيراً من الإقلاع بعد 26 ساعة من وقتها الفعلي.

لبنان 24