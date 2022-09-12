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الإثنين، 12-09-2022 09:40 ص

رسالة إليزابيث السرية.. تفتح بعد 63 عاما

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الوكيل الإخباري - كتبت ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، رسالة "سرية" لمواطني سيدني الأسترالية، وخُبِّئت داخل أحد أكثر المباني شهرة في المدينة، لكنها لن تقرأ إلا بعد 63 عاماً.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مبنى الملكة فيكتوريا في منطقة الأعمال بسيدني، يحتوي على رسالة سرية من إليزابيث الثانية، مضيفة أن "هناك تعليمات صارمة بعدم فتحها حتى عام 2085".

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وصاغت الملكة الرسالة بعد أعمال الترميم الرئيسية للمبنى في نوفمبر 1986. ولا يعرف حتى طاقمها الشخصي ما كتبته.


 وجرى وضع الرسالة في إطار داخل علبة زجاجية، ولا تظهر منها سوى تعليمات الملكة.
وجاء في التعليمات: "إلى عمدة سيدني، أستراليا.. تفضل بفتح هذا الظرف في يوم مناسب من اختيارك في عام 2085، وانقل رسالتي إلى مواطني سيدني".


وأثارت وفاة الملكة إليزابيث (96 عاماً)، الخميس، حزناً عميقاً وإشادات حارة من مختلف دول العالم، إثر قضائها 70 عاماً على العرش.

 

البيان 

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