السبت 01-04-2023
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السبت، 01-04-2023 09:05 ص

رصد ظاهرة غير مسبوقة في الكوكب المحير للعالم

زحل


الوكيل الإخباري - كشفت دراسة فلكية حديثة، وقوع تفكك محتمل في الحلقات، التي تدور حول زحل، مشيرة إلى زيادة حرارة الغلاف الجوي للكوكب، في ظاهرة وصفت بغير المسبوقة.

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وستساعد هذه الدراسة التي نشرتها مجلة علوم الكوكب المختصة في شؤون الكواكب والفلك، على معرفة ما إذا كانت كواكب أخرى في الكون لديها حلقات تدور حولها مثل زحل.

 

ولم يسبق أن رصد علماء الفلك ظاهرة من هذا القبيل في مجموعتنا الشمسية، وسط توقعات بأن تكون ناجمة عن وقوع تفاعل بين الكوكب والحلقات المحيطة به. وأبدى علماء فلك من مركز طيران الفضاء «غودارد» التابع لوكالة «ناسا»، تأييدهم لهذه الفرضية.

 

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