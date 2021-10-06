روبوتات تفرز الطرود في البريد اليوناني

الوكيل الإخباري - انضم للعمل في خدمة البريد اليوناني، «موظفون» جدد، هم مجموعة من الروبوتات (أجهزة إنسان آلي)، التي ستتولى مهمة فرز الطرود.

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ويجد الزائر لمركز الفرز بالبريد اليوناني في أثينا، 55 جهاز روبوت صغير، يتحرك كل منها في الردهات وهو مزود بأربع عجلات ومدعوم بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما يسرع عملية عادة ما تكون شاقة. تفحص أجهزة الروبوت الرمز البريدي ثم تزن الطرود قبل أن تفرغها في أكياس بريد متناسبة موضوعة حول منصة.



وقال جورج كونستانتوبولوس، الرئيس التنفيذي للبريد اليوناني، لرويترز: «إلى عهد قريب كان الفرز يجري يدوياً مع زيادة الطلب في الوقت ذاته، الأمر الذي كان يتسبب في حدوث أخطاء في الغالب، وبالتالي تأخير التسليم لعملائنا وزيادة التكاليف على الشركة».



ويتولى الإنسان الآلي في المركز، فرز ما يصل إلى 80 في المئة من الطرود البريدية. وقال كونستانتوبولوس إن العملية أصبحت أسرع بنحو ثلاث مرات، وهو ما يضمن تسليم الطرود لأصحابها في اليوم التالي.



وبمقدور تلك الأجهزة التعامل مع ما يصل إلى 168 ألف طرد بوزن يصل 15 كيلوجراماً في اليوم، ولا تحتاج إلى إعادة الشحن سوى كل أربع ساعات ولمدة خمس دقائق فقط.

المصدر - البيان