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الثلاثاء، 25-01-2022 11:26 ص

روسيا..كلب ينقذ طفلة من الموت في عاصفة ثلجية

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الوكيل الإخباري - نجت فتاة روسية تبلغ من العمر 10 سنوات من مدينة أوليغورسك الروسية، من ليلة في عاصفة ثلجية كثيفة عن طريق احتضان كلب، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الروسي.

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الفتاة، التي لم يذكر اسمها في التقرير، تركت المدرسة أثناء تساقط الثلوج بكثافة الأسبوع الماضي لكنها لم تعد إلى المنزل. وذكر التقرير الذي بثه التلفزيون الرسمي الروسي أنه تم العثور عليها في اليوم التالي وهي تختبئ من العاصفة بالجلوس مع كلب في مأوى في الهواء الطلق واحتضنته لتشعر بالدفء.

بدأ بحث في المدينة خلال الليل بمشاركة الشرطة ورجال الإنقاذ والسكان ، ركزت فرق البحث على المنازل التي كان السكان يقطنون فيها حيوانات أليفة بعد أن أفاد السكان المحليون برؤية الفتاة تلعب مع كلب في المساء قبل اختفائها، وأكد والداها للشرطة مدى حبها للعب مع الحيوانات الأليفة. ثم عثر أحد المتطوعين على الفتاة في صباح اليوم التالي، وهي تجلس مع الكلب في مربى خاص به، وتعانقه من أجل الدفء، وفقًا للتلفزيون الروسي الحكومي.

 

CNN

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