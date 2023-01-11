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الأربعاء، 11-01-2023 01:48 م

زبون غاضب يقتحم أحد فنادق شنغهاي بسيارته - فيديو

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الوكيل الإخباري - اقتحم زبون غاضب الثلاثاء أحد فنادق شنغهاي بسيارته، ما أحدث فوضى في المدخل من دون تسجيل أي إصابة، وذلك بعد مشادة كلامية بينه وعدد من الموظفين في شأن فقدان جهاز الكمبيوتر الخاص به.

وانتشرت في مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر سيارة بيضاء اللون يحاول سائقها تحطيم مدخل فندق في شنغهاي قبل أن يدخل البهو.
ويُسمع في مقاطع الفيديو عدد من الزبائن يقولون "أصيب بالجنون!"، تزامناً مع تدمير السائق كل ما يظهر أمامه.

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وتوقفت السيارة عند باب آخر للخروج من الفندق.


وصاح بعض الحاضرين "هل تدرك ما فعلته للتو؟"، فيما كان آخرون يحاولون إخراج السائق من السيارة.


وأوضحت الشرطة أنّ السائق يبلغ 28 عاماً، وقيل إنه تجادل مع موظفي الفندق بعد أن فقد جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به أثناء إقامته.


وأكد موظفون في الفندق لوكالة فرانس برس أنّ جهاز الكمبيوتر سُرق ثم عُثر عليه خارج الفندق.


وأشارت الشرطة عبر موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي إلى عدم وقوع أي إصابة، لافتةً إلى أنّ السائق أوقف وهو رهن التحقيق.

 

 

 

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