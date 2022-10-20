الخميس 20-10-2022
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الخميس، 20-10-2022 02:40 م

زبون يحرق مطعم هندي في نيويورك لسبب غريب - فيديو

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو، لحظة قيام زبون بحرق مطعم هندي في مدينة نيويورك الأمريكية، بسبب عدم حصوله على وجبة “برياني دجاج”.

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وأظهر مقطع الفيديو، وقوف الزبون أمام المطعم، ومعه جالون من البنزين وقام بسكبه على واجهة المطعم، ثم اشعل النار فيه.

واشتعلت النيران بشكل سريع في المطعم، واحترقت أيضًا ملابس الزبون التي طالتها النار، حسبما أبان مقطع الفيديو.


ومن جانبها ألقت شرطة نيويورك، القبض على الزبون لاحقاً واعترف أن نفاذ وجبات “البرياني” في المطعم الهندي، جعله يغضب فذهب وشرب الخمر وعاد لينتقم باشغال النار فيه.

 

 

 المرصد

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