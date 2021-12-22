الأربعاء 22-12-2021
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تؤكد: الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي

الحبس لأشخاص زوروا شهادات أخذ مطعوم كورونا

152 ألف مشتركاً في الضمان الاجتماعي على "الحد الأدنى للأجور"

صرف المعونات الشهرية لمستحقيها خلال ايام

2500 بلاغًا عن الأعراض الجانبية للأدوية منذ بداية العام

دراسة تكشف عن نسبة الأردنيين المترددين والممانعين لأخذ لقاح كورونا

7 ملايين م3 خزنتها السدود من المنخفض الجوي الأخير

المعونة: تحويل الدعم الى البنوك اليوم

أسعار الذهب في محليا

بعضها صفر .. تعرّف على مخصصات برنامج السدود في الأردن لعام 2022

الأربعاء، 22-12-2021 10:27 ص

زيتونة الـ 900 عام.. لا تزال الأغزر قطافاً في تونس - صورة

78-160733-syrian-olives-bloom-land-iraqi-kurdistan_700x400


الوكيل الإخباري - أشار موقع «موزاييك» إلى أن زيتونة «العكاريت» التي توجد في ولاية تطاوين، تعد الأكبر عمراً بتونس، المعروفة بغاباتها من هذه الأشجار المباركة.

اضافة اعلان

 

ونقل الموقع عن رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين نبيل اليحياوي إشارته إلى أنها تعود لـ 40 فرداً من عائلة العكروت، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

أما أصحاب هذه الشجرة المباركة، فيؤكدون أن عمرها تجاوز 900 عام. وإنتاجها يتراوح بين 1200 و 1500 لتر من الزيت. 




المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة














 




 

 


 

إقرأ ايضا
istockphoto-1302296276-612x612

عملة نادرة يبلغ سعرها 'مليون جنيه' يبحث عنها التجار في مصر

61c2354a2cd5b

شاهد...عراقي يدخل موسوعة غينيس بعمل فني الأول من نوعه

2021_8_16_23_7_58_103

أسباب لظهور الخطوط البيضاء خلف الطائرات

965870024

تغريم هندي اشتكى من استخدام صورة مودي رمزاً لحملة التطعيم

الرسالة-تضمنت-عبارة-عبارة-Merry-Christmas-800x549

بيع أول رسالة نصية قصيرة في التاريخ بمبلغ خيالي

الاحتياجات-الخاصة

شاهد...طلاب ثانوية يبنون ملجأ حافلات لطفل على كرسي متحرك في اميركا