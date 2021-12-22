زيتونة الـ 900 عام.. لا تزال الأغزر قطافاً في تونس - صورة

الوكيل الإخباري - أشار موقع «موزاييك» إلى أن زيتونة «العكاريت» التي توجد في ولاية تطاوين، تعد الأكبر عمراً بتونس، المعروفة بغاباتها من هذه الأشجار المباركة.

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ونقل الموقع عن رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين نبيل اليحياوي إشارته إلى أنها تعود لـ 40 فرداً من عائلة العكروت، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.



أما أصحاب هذه الشجرة المباركة، فيؤكدون أن عمرها تجاوز 900 عام. وإنتاجها يتراوح بين 1200 و 1500 لتر من الزيت.







المصدر - البيان