السبت 27-01-2024
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السبت، 27-01-2024 09:33 ص

سائح روسي يسقط من غرفة فندق في مصر - صورة

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الوكيل الإخباري - سقط المواطن الروسي إيفان شيرييف البالغ من العمر 61 عاما، من سكان يكاترينبورغ، من شرفة الفندق المقيم به أثناء قضاء إجازته في الغردقة، ودخل بغيبوبة.

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ووقعت الحادثة بعد ثلاثة أيام فقط من وصول الرجل مع زوجته وأحفاده إلى مصر. وفي وقت وقوع الحادثة كانت الأسرة داخل الغرفة.

 

وقد خرج إيفان إلى الشرفة ليستنشق بعض الهواء، حيث اتكأ بمرفقيه على الحاجز المنخفض جدا، فانقلب. ونقل موقع E1.RU الإلكتروني عن أقاربه قولهم: "تم نقله إلى المستشفى حيث دخل في غيبوبة". 

 


 

روسيا اليوم 

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