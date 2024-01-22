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الإثنين، 22-01-2024 10:41 ص

شاهد لحظة سقوط مدير شركة من ارتفاع 15 قدماً.. أمام موظفيه في الهند

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الوكيل الإخباري - وثقت كاميرا مشاهد مروّعة للحظات الأخيرة لرئيس شركة تكنولوجيا وهو يسقط من ارتفاع 15 قدمًا ويلقى حتفه خلال حفل الذكرى السنوية لشركته.

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وفي التفاصيل، سقط سانجاي شاه، الرئيس التنفيذي لشركة فيستكس لإدارة الإيرادات ومقرها إلينوي، أثناء ظهوره على خشبة المسرح بعد انقطاع كابل كان يحمل قفصًا حديديًا كان بداخله.

ووقع الحادث في مدينة راموجي السينمائية في حيدر أباد بالهند يوم الخميس خلال الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان "Vistex Asia'.

وأظهر مقطع فيديو رئيس الشركة داخل القفص المعدني مع زميله راجو داتلا، وصوت يناشد الجمهور أن يضعوا أيديهم معًا بينما تنطلق الألعاب النارية من المسرح. ولكن فجأة ينقطع الكابل وينهار الهيكل، مما يؤدي إلى سقوط الرجلين على الأرض. وتم نقلهما إلى المستشفى حيث توفي شاه متأثرا بجراحه، بينما ذكرت صحيفة "صن" أن الرجل الآخر في حالة خطيرة.

 

 

 

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