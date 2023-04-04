الثلاثاء 04-04-2023
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الثلاثاء، 04-04-2023 10:29 ص

سائق شاحنة يصدم طائرة في مطار بالمكسيك -فيديو

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الوكيل الإخباري - ألحق سائق شاحنة أضراراً كبيرة بطائرة كانت تستعد للإقلاع من مطار في المكسيك متجهة إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بعدما اصطدم بها.

وأظهر مقطع فيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كيف كانت الشاحنة تسير وتصطدم بالطائرة المحملة بالركاب في مطار غوادالاخارا.

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ووفقا للصحيفة البريطانية، فقد اضطر الركاب للنزول من الطائرة، وتغيير موعد رحلتهم.


وفي بيان أصدرته شركة الطيران "فيفا إيروبوس" قالت فيه إن السائق كان يقود شاحنة تموين ويوصل الطعام إلى طائرة أخرى مجاورة عندما فقد وعيه فجأة ووقع حادث الاصطدام.

 

وأضافت الشركة بأن الحادث تسبب بأضرار كبيرة في الطائرة، ولم يصب أحد سواء من الركاب أو طاقم الطائرة بأذى.

 

 

سكاي نيوز 

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