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الأحد، 18-12-2022 12:10 م

سباق باخرتين يتسبب في كارثة بمصر - فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، لدخول سائقي باخرتين سياحيتين في سباق فيما بينهما أثناء سيرهما في النيل بمحافظة الأقصر بصعيد مصر.

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وأظهر الفيديو أن الباخرتين احتجزا بينهما مركب صيد صغير وبعد أن اصطدما ببعض دهسا المركب الصغير الذي كان يحمل شخصين والذين نجيا بتعلقهما بإحدى الباخرتين والقفز من المركب.


وفي بيان لها، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن قيام طاقم قيادة باخرة سياحية بالجنوح تجاه أخرى حتى تتمكن من تخطيها لأولوية العبور بالأقصر.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

 

 

 

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