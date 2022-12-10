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السبت، 10-12-2022 02:04 م

شاهد.. 'مختص' يكشف عن 4 طرق لمعرفة الشخص الكاذب

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الوكيل الإخباري - كشف الدكتور علي زائري عن 4 طرق لمعرفة الشخص الكذاب.

وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق "تيك توك" :الشخص الذي يكذب يستخدم كلمات وجمل أكثر من الازم عندما يشرح الحدث، ويستخدم كلمات مثل ( أبغاك تثق فيني، والله أنا أقول الصدق، أنا ما أكذب عليك)، لافتا إلى أنه يحاول يقنع الشخص الذي أمامه بأنه صادق بدلا من أن يقول الحقيقة بشكل عفوي وطبيعي.

وأضاف: عندما توجه سؤالا للشخص الذي يكذب تجده ينظر إلى جهة اليمين لأنه يستدعى المعلومات التي جهزها في مخيلته، عكس من ينظرون إلى اليسار ليستدعون المعلومات من الذاكرة.

وأشار إلى أن أهم طريقة لمعرفة الشخص الكذاب أن يتم سؤاله وهو مريض لأنه في هذه الحالة لا يستطيع أن يستخدم هذه الحيل.

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المرصد

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