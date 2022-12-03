شاهد.. عروض وفعاليات مختلفة خلال حفلات ميدل بيست‬ الموسيقية بالرياض

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو عروض وفعاليات حفلات ميدل بيست‬ الموسيقية، في الرياض، وسط حضور جماهيري كبير لمتابعة كافة الأنشطة.



وأظهر مقطع الفيديو، فرقة ألعاب إلكترونية، وهي تقوم بعمل الحركات الاستعراضية باستخدام أحبال الإضاءة المختلفة.



وتقام حفلات ميدل بيست، خلال الفترة من 1-3 ديسمبر الجاري في الرياض، وهو أضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط، ويستضيف أكثر من 200 فنان وفنانة في عالم الموسيقى.

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