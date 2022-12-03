شاهد.. عروض وفعاليات مختلفة خلال حفلات ميدل بيست‬ الموسيقية بالرياض

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو عروض وفعاليات حفلات ميدل بيست الموسيقية، في الرياض، وسط حضور جماهيري كبير لمتابعة كافة الأنشطة.
وأظهر مقطع الفيديو، فرقة ألعاب إلكترونية، وهي تقوم بعمل الحركات الاستعراضية باستخدام أحبال الإضاءة المختلفة.
وتقام حفلات ميدل بيست، خلال الفترة من 1-3 ديسمبر الجاري في الرياض، وهو أضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط، ويستضيف أكثر من 200 فنان وفنانة في عالم الموسيقى.
December 2, 2022
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