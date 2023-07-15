سبب غريب وراء اصطيادها.. شاهد سلحفاة نادرة بمحل أسماك في مصر

الوكيل الإخباري - تسبب صاحب محل أسماك، شرقي القاهرة، في حالة كبيرة من الجدل بعد عرضه سلحفاة "ترسة بحرية" نادرة يمنع صيدها، ضمن معروضات الأسماك لديه، مما دفع السلطات للتحرك .

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القصة بدأت بانتشار صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للسلحفاة معروضة بمحل الأسماك بأحد الأسواق الشعبية شرقي القاهرة، وأكد ملتقط الصور أنها في حالة يرثى لها، والأطفال والمارة يعبثون بها، وناشد السلطات بالتدخل.





وكشف الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة بمصر، الدكتور علي أبو سنة، في تصريحات، أنه فور رصد الصور المذكورة ومحاولة الاتجار في ترسة بحرية نادرة وجهت وزيرة البيئة بفحص الأمر، وتم تشكيل لجنة من جهاز شؤون البيئة والمنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة وممثلي الجهات المعنية، والتحرك لاتخاذ اللازم.



وأوضح أنه بالفعل تم ضبط السلحفاة معروضة بمحل أسماك في منطقة حي المطرية، وتمت استعادتها وكانت في حالة سيئة، وهي من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض وجاري إعادتها لبيئتها البحرية المناسبة بالبحر الأحمر في منطقة العين السخنة، بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة الطبيعية قبل عملية الإطلاق.

ونوه إلى أنه تم الاكتفاء بمصادرة واستعادة الترسة البحرية دون تحرير محضر ضد صاحب محل الأسماك، منوها في الوقت ذاته أن صاحب المحل أكد عدم علمه بأن محظور صيد مثل هذه السلحفاة، وأنه فقط كان يعرضها لجذب الزبائن.











سكاي نيوز

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