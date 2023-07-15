السبت 15-07-2023
الوكيل الاخباري

قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم

سائحة أجنبية تروي تجربتها مع الأمن في البترا

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

الأرصاد العالمية تعلق على الاضطرابات الجوية وأثرها على صحة الإنسان

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

حريق محل تجاري في طبربور

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

الحكومة تحيل مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم السبت

"الميثاق الوطني" يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي

السبت، 15-07-2023 02:16 م

سبب غريب وراء اصطيادها.. شاهد سلحفاة نادرة بمحل أسماك في مصر

Doc-P-1087716-638250072658884868


الوكيل الإخباري - تسبب صاحب محل أسماك، شرقي القاهرة، في حالة كبيرة من الجدل بعد عرضه سلحفاة "ترسة بحرية" نادرة يمنع صيدها، ضمن معروضات الأسماك لديه، مما دفع السلطات للتحرك .

اضافة اعلان

 

القصة بدأت بانتشار صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للسلحفاة معروضة بمحل الأسماك بأحد الأسواق الشعبية شرقي القاهرة، وأكد ملتقط الصور أنها في حالة يرثى لها، والأطفال والمارة يعبثون بها، وناشد السلطات بالتدخل.

وكشف الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة بمصر، الدكتور علي أبو سنة، في تصريحات، أنه فور رصد الصور المذكورة ومحاولة الاتجار في ترسة بحرية نادرة وجهت وزيرة البيئة بفحص الأمر، وتم تشكيل لجنة من جهاز شؤون البيئة والمنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة وممثلي الجهات المعنية، والتحرك لاتخاذ اللازم.

 

وأوضح أنه بالفعل تم ضبط السلحفاة معروضة بمحل أسماك في منطقة حي المطرية، وتمت استعادتها وكانت في حالة سيئة، وهي من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض وجاري إعادتها لبيئتها البحرية المناسبة بالبحر الأحمر في منطقة العين السخنة، بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة الطبيعية قبل عملية الإطلاق.

 

ونوه إلى أنه تم الاكتفاء بمصادرة واستعادة الترسة البحرية دون تحرير محضر ضد صاحب محل الأسماك، منوها في الوقت ذاته أن صاحب المحل أكد عدم علمه بأن محظور صيد مثل هذه السلحفاة، وأنه فقط كان يعرضها لجذب الزبائن.

 


 


سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

مزاد على نقود ذهبية من حقبة الحرب الأهلية الأمريكية

معلومات-عن-صيد-الذئاب

شاهد لحظة انتشار الذئاب العربية في السعودية

kindergarten-teacher-gets-arrested-for-allegedly-putting-poison-in-childrens-food-world-of-buzz-768x404

بالفيديو: معلمة حضانة تسمم 28 طفلاً وتقتل أحدهم.. وهكذا عاقبتها الصين

966-4-or-1462795191

فيديو لحوت أحدب بوزن 50 ألف رطل ينقذ عالمة أحياء من هجوم قرش في جزيرة كوك

336386-ساعة للرجل

شاهد شاب يشتري ساعة يد بأكثر من 7 ملايين ريال

us34534546567

بالفيديو: انفجارات ضخمة تهز ولاية لويزيانا الأمريكية.. والكشف عن سببها

أخبار متعلقة
image

الطالبة النائمة .. قصة إنسانية بطلها مدرس مصري

801

هشما رأسه وقتلاه .. شقيقان يرتكبان جريمة مروعة في مصر بسبب 500 جنيه

image

تفاصيل قصة أصغر عروسين في مصر - صور

Doc-P-1085163-638243287485744663

سيدة تطارد طبيبا في غرفة العمليات بطفاية حريق في مصر

1677098332_image

انطلقت من مطار عربيّ... هبوط طائرة إضطرارياً فما الذي جرى على متنها؟

image (4)

مذيعة تتعرض لعضة أسد على الهواء- صورة - فيديو