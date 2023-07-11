هشما رأسه وقتلاه .. شقيقان يرتكبان جريمة مروعة في مصر بسبب 500 جنيه

الوكيل الاخباري - أمرت النيابة العامة في منطقة دار السلام بمصر، اليوم، بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل شاب، بسبب خلافات بينهم على 500 جنيها.



وبحسب التفاصيل، التي نشرتها صحيفة الحادثة المصرية، طلبت النيابة العامة، سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، والاستماع لأقوال الشهود حول الواقعة، وصرحت بتشريح الجثة، وإعداد تقرير وافٍ بسبب الوفاة، ودفن الجثمان عقب الانتهاء من التشريح.



وفي التفاصيل كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوجود جثة لشاب ملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وانتقل رجال المباحث الى المكان وتبين إصابة شخص بتهشم الرأس بعد دخول المجني عليه في مشاجرة مع شقيقين بسبب خلاف على 500 جنيه اقترضها من أحد المتهمين وتأخر في تسديدها.

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وكشفت التحريات، أن وقوع مشادة كلامية نشبت بين المتهميّن والضحية تطورت لمشاجرة قاما على إثرها بتهشيم رأسه مما تسبب في وفاته، وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقي القبض على المتهمين.

