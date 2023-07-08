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السبت، 08-07-2023 04:14 م

سيدة تطارد طبيبا في غرفة العمليات بطفاية حريق في مصر

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الوكيل الإخباري - شهد مستشفى للحالات الحرجة وجراحات المخ والأعصاب في مصر اقتحام سيدة لغرفة العمليات بطفاية حريق، بحثا عن الطبيب الجراح الذى أجرى جراحة لوالدتها منذ أسابيع.

وطلبت السيدة استعادة المبلغ المدفوع في العملية بسبب فشل الجراحة.

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وعلى الفور انتقل رجال الشرطة المصرية ، إلى المكان، وتبيّن أن السيدة أثارت الشغب داخل المستشفى وهو ما وثقته كاميرات المراقبة، وتم اصطحابها إلى قسم "أول أكتوبر" لاستكمال التحريات.

 

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