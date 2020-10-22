الخميس 22-10-2020
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الخميس، 22-10-2020 02:22 م

سويسرا تصرف لكل مواطن أكثر من 8300 دولار !

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الوكيل الاخباري - الى كل مواطن سويسري حتى ولو كان طفلا، قد تصله حوالة مقدارها 7500 فرنك، اي ما تعادل أكثر من 8300 دولار معفية من الضرائب، فيما لو أيّد هذا الاقتراح 100 ألف مواطن حتى يوم 22 أبريل 2022 كحد أقصى حيث أن البادرة اقترحها 7 أشخاص من سكان كانتون St. Gallen الواقع بأقصى الشمال الشرقي السويسري.

يعتقد المقترحون للبادرة أن سياسة تقديم هدايا مالية نقدية، أو "أموال الهليكوبتر" كما يسمونها في سويسرا البالغ سكانها 8 ملايين و600 ألف، هي أفضل وسيلة لجعل الفرنك السويسري أرخص مما هو عليه، باعتبار أن المستشارية الفدرالية السويسرية ستضطر إلى طباعة ما يعادل 71 مليارا من الدولارات، لإهدائها لمواطنيها بعد عام على الأكثر من الموافقة على البادرة.

وسبق لسويسرا أن أجرت تصويتا في يونيو 2016 حول وجوب دفع الحكومة بدلا اجتماعيا كل شهر وغير مشروط للمواطن البالغ أو المقيم منذ 5 أعوام في البلاد، مقداره 2500 فرنك، كانت تعادل 2260 يورو ذلك العام، إضافة إلى 625 لكل قاصر.

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وبحسب مقدمي المقترح فإن إجمالي الدخل السنوي غير المشروط المقدم كان سيصل إلى 30 ألف فرنك، وهو الحد الذي يتقارب مع مستوى الفقر المقدر في 2014 بالبلاد بحوالي 29.501 فرنك، وهي فكرة لم تلق اهتماما إيجابيا من السياسيين، فيما اعتبرت مجموعة من المثقفين والمفكرين، أن السويسريين ستتملكهم الرغبة في العمل والحصول على وظائف بغض النظر عن هذا المرتب، الهادفة فكرته إلى عدم الربط بين التوظيف والعمالة من جانب، والدخل من جانب آخر، لكن 78% من السويسريين رفضوا الاقتراح.

 

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