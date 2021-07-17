سيدة أميركية تعثر على 18 ثعبان تحت سرير نومها - صورة

الوكيل الإخباري - عاشت سيدة أمريكية لحظات من الرعب، بعدما اكتشفت وجود 18 ثعباناً تحت سريرها بينما كانت على وشك النوم.



وأفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، يوم الجمعة، بأن تريش ويلشر من سكان ولاية جورجيا لاحظت شيئا غريبا أسفل سريرها، وهو قطع الزغب تتحرك.

اضافة اعلان



لكن الأمر كان أخطر من ذلك بكثير، إذ لاحظت بعد قليل أن هناك شيئا آخر يتحرك في المنطقة ذاتها.



وفي النهاية، اكتشفت تريش 18 أفعى، عبارة عن ثعبان أم و17 فرخا صغيرا لها بعدما قلبت الغرفة رأسا على عقب.



وتعتقد تريش أن الأفعى وضعت فراخها خلال يوم واحد تحت السرير، وفقا لسكاي نيوز.



ونشرت المواطنة الأمريكية تفاصيل ما حدث معها على موقع "فيسبوك"، متحدثة عن تجربة مرعبة مرت بها.



وعمد خبير في الحياة البرية إلى جمع الأفاعي من منزل تريش وإطلاقها قرب نهر بمحاذاة بلدة أوغوستا حيث تعيش السيدة الأميركية، كما قالت في منشورها.



وقالت إنه وفقا للخبير، فإن الثعابين لم تكن سامة، وهي من نوع "ديكاي".





المصدر - البيان