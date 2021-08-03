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الثلاثاء، 03-08-2021 01:34 م

'سيكرت' كلبة فنانة ترسم لوحة تثير مواقع التواصل في استراليا - صورة

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الوكيل الإخباري - تحولت كلبة، واسمها «سيكرت»، إلى ظاهرة مثيرة على الإنترنت أخيراً، بفضل لوحة فنية أبدعتها لنبتة تشبه عباد الشمس.

وبتصميم عنيد، أصبحت الكلبة من نوع كلب الراعي الأسترالي، تصنع روائع من الفن الحديث، حيث انتشرت لوحتها المائية للزهرة الصفراء بشكل واسع على مواقع التواصل، حاصدة 16 مليون مشاهدة، وفقاً لصحيفة «ذا صن» البريطانية.

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وفي الفيديو المنشور للكلبة، التي لديها أكثر من مليون متابع على «إنستغرام»، تظهر «سيكرت» وفي فمها فرشاة الرسم، وهي تطلي قماشة باللون الأزرق بالكامل، ثم تتحول إلى اللون الأخضر، لرسم جذع نبتة مكللة بزهرة صفراء.

 

وقد وقفت بالقرب من لوحتها التي تحمل توقيعاً ببصمة مخلبها، ما قد يعني إمكانية تأمين فرصة لها للحصول على مالها الخاص.


وقالت مالكة الكلبة، الأمريكية ماري يبترز (20 عاماً): «أنا فخورة جدّاً بها»، مضيفة أن «سيكرت» رسمت نبتة عباد الشمس، أو ربما أقحوانة، مضيفة أنهما استمتعا كثيراً بالعمل على رسم أشكال مختلفة، وضربات فرشاة عدة، أخيراً، إلى أن وصلت إلى النقطة، حيث يمكنها صنع أشكال يمكنها التعرف إليها بمفردها.

 


 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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