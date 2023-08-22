الأربعاء 23-08-2023
الوكيل الاخباري

مياه العقبة تعيد ضخ المياه عبر خط الديسي الموصل للمدينة

لخفض الكوليسترول- 3 مشروبات تناولها يوميًا

بماذا تخبرك عينيك عن صحتك؟

التنمية: 6684 جمعية في الأردن تتبع لـ14 وزارة

الملك: نتطلع لإنجاز المزيد من المشاريع في عجلون وجميع محافظاتنا

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

الامن العام : وفاة شخصين بحادث غرق في اربد

على هامش زيارة الملك لعجلون...افتتاح مشروعي النُزل البيئي وألعاب المغامرة

عقوبة أهم مخالفات السير بالاردن اعتباراً من الشهر القادم - فيديو

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الثلاثاء، 22-08-2023 11:08 م

شاب عربي يغسل أسدا داخل مغسل سيارات ويثير الجدل- فيديو

64e509df4236044a8f23af13


الوكيل الاخباري- انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام شاب بغسل أسد داخل مغسل سيارات، ما أثار جدلا كبيرا.

اضافة اعلان

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر الأسد داخل صندوق خلفي لمركبة، فيما يرش عليه الشاب المياه بواسطة خرطوم.

هذا وسمع في الفيديو صوت الشاب يقول: "أتحدى أحد يسوي اللي سويته".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "الأسد مبسوووط"، وأضاف آخر: "حجمه يخوف"، كما اعتبر أحدهم أن هذا التصرف "بمنتهى الخطورة".

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8

وفاة طيار داخل الحمام خلال رحلة جوية.. وهذا ما حدث للطائرة !

اغاغااغا

صورتها أشعلت مواقع التواصل .. شاهد الزرافة الوحيدة في العالم بلا نقط

WhatsApp Image 2023-08-22 at 13.28.01

مصر: مواطن يعثر على مفاجأة داخل رغيف خبز -صورة

اغغاغاغا

السجن مدى الحياة لممرّضة قتلت 7 رضّع في بريطانيا

64e3cfa24236043554535707 (1)

عاصفة ترابية تضرب مدينة جدة السعودية - فيديو

imgid475937

شاهد كاميرا مراقبة ترصد لحظة انفجار هاتف داخل متجر في مدينة أنطاليا التركية