شاب يتسبب في اشتعال النيران أثناء إعداده لوجبة الإفطار في السعودية - فيديو

الوكيل الإخباري - تسبب شاب في اشتعال النيران أثناء محاولته السيطرة على الأدخنة المتصاعدة من وجبة احترقت داخل فرن الموقد في السعودية .

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وكانت الأدخنة قد تصاعدت داخل الشقة فبادر الشاب بإخراج الطعام المحترق، وعندما ألقى المياه عليها اشتعلت النيران أكثر.

وعندما تصاعدت النيران إلى سقف المطبخ انطلق جهاز الإطفاء الذاتي في رش المياه بالشقة لإخماد الحريق، في حين تصاعدت ضحكات الشاب الأخر الذي كان يوثق الواقعة أثناء اشتعال الحريق.

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