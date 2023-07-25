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الثلاثاء، 25-07-2023 11:17 ص

شاهد أسماك تخرج من الأرض بعد جفاف الماء وتزحف على الطين في احدى الدول

قرموط-الكلاريس


الوكيل الإخباري - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد من خلاله كائنات غريبة تخرج من ثنايا الأرض الموحلة التي أجبرت الحيوانات بمختلف أصنافها على التكيف من أجل البقاء.

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وعندما تتراجع المياه وتتبلور ظاهرة الجزر في دلتا الأنهار تاركة الوحل وراءها، تملأ أسماك “مادسكيبر” أو الجوبيات خدودها بالماء مما يمنحها القدرة على النجاة لا بل على التنقل بشكل طبيعي على اليابسة.


وطورت هذه الأسماك عبر العصور زعانف بارزة يمكنها استخدامها كأطراف للزحف على الطين.

 

 

 

 

الهتون 

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