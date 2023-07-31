شاهد الأمير وليام يقدم الطعام على عربة برغر‭ ‬ويدهش الزبائن

الوكيل الإخباري - فاجأ الأمير البريطاني وليام زبائن عربة برغر بتقديم برغر صديق للبيئة من داخل العربة في جنوب لندن.



وظهر وريث العرش في مقطع مصور نُشر الأحد وهو يقدم شطائر برغر إيرث شوت بهدف تسليط الضوء على أعمال الفائزين العام الماضي بجائزة إيرث شوت السنوية التي أطلقها للمساعدة في إيجاد حلول لكبرى المشكلات البيئية.

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وقال الأمير في أثناء تقديمه البرغر لزبائن بدا عليهم الذهول "سأحضر (البرغر) حالا... صباح الخير على الجميع. إنه مطبوخ بشكل جيد وجاهز للاستلام".



وتعاون وليام مع مؤسسي قناة سورتد فود على يوتيوب، التي تعرض تقييمات لأدوات المطبخ وتنشر وصفات الطعام، بهدف إبراز أعمال ثلاثة فائزين سابقين بجائزة إيرث شوت.



ومضى الأمير يقول لزبائن عربة البرغر "العلبة التي توشكون على الأكل فيها من صنع شركة نوتبلا، ولا تحوي أي بلاستيك، لقد توصلوا إلى غلاف من الأعشاب البحرية".



وأضاف "تُزرع المكونات الموجودة في البرغر داخل صوبة في الهند تابعة لشركة اسمها خيتي. وأخيرا وليس آخرا... فإننا نطهوه على شيء يسمى مواقد موكورو النظيفة، صممتها سيدة في كينيا بهدف الحد من تلوث الهواء".



وأضاف "لا أستطيع أن أضمن المذاق والجودة ولكن... أنا أتأقلم مع (هذا البرغر)".

#earthshot

🎥: The Prince and Princess of Wales/Instagram We’ll take fries with that! Prince William shocked a crowd of innocent bystanders by popping up in a food truck to promote his Earthshot Prize 🍔 🌎 #princewilliam 🎥: The Prince and Princess of Wales/Instagram pic.twitter.com/mmxPjEV9Ht July 30, 2023

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