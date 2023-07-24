شاهد ردة فعل سريعة من عامل تفاجأ بفأر يتسلق داخل المطعم في أحدى الدول

الوكيل الإخباري - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد من خلاله ردة فعل سريعة من عامل في مطعم تفاجأ بفأر يتسلق جدار داخل صالة الطعام أمام الزبائن.

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ورصد مقطع الفيديو الموثق عدد من الزبائن يجلسون على الطاولات لتناول الطعام داخل المطعم، فيما يباشر الموظفين عملهم.



وأظهر مقطع الفيديو فأر يتسلق جدار داخل صالة الطعام، وسارع عامل بالركض ومسك الفأر بيده، ثم غادر مسرعا، فيما ضحك بعض الزبائن وقام عدد منهم بتوثيق الواقعة.

الهتون