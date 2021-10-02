السبت 02-10-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 02-10-2021 11:21 ص

شاهد ...الشيخ زايد بن حمدان يتصدر الترند بسبب هذه الصورة

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الوكيل الإخباري - تصدر الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن ظهر بصور ومقاطع فيديو وهو يسير على قدميه.

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ونشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية الصورة في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلا: "مقطع الشيخ زايد بن حمدان يمشي اليوم صنع يومي.. الحمد لله".


وكان الشيخ زايد بن حمدان قد أصيب بحادث سقوط طائرة مروحية عسكرية إماراتية في محافظة شبوة باليمن عام 2017، بعد تعرضها لخلل فني ما أدى إلى هبوطها اضطراريا وارتطامها بالأرض.

 

 

المصدر - الفن

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