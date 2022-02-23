الأربعاء 23-02-2022
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الأربعاء، 23-02-2022 11:24 ص

شاهد..اندلاع حريق مهول بمجمع سكني في ألمانيا

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الوكيل الإخباري - اندلع حريق هائل في مجمع سكني، يوم الاثنين، في مدينة إيسن غرب ألمانيا، حيث قامت خدمة الإطفاء بإجلاء حوالي 100 شخص في الوقت المناسب، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال كريستوف ريسي، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في إيسن إن ثلاثة أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى بسبب استنشاق الدخان.

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ويبدو أن العواصف القوية التي ضربت شمال أوروبا في الآونة الأخيرة كانت السبب وراء انتشار الحريق بسرعة، وفق "يورونيوز".

 

 

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