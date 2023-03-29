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الأربعاء، 29-03-2023 11:04 ص

شاهد انهيار أرضي يبتلع سيارة في الكويت

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الوكيل الإخباري - شهدت منطقة العارضية الصناعية في محافظة الفروانية الكويتية، أمس الثلاثاء، انهيارًا أرضيًا كبيرًا في أحد المواقع، وتسربا غزيرا للمياه من أحد خطوط الصرف الصحي في موقع الهبوط الأرضي.

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وتداولت حسابات إخبارية محلية كويتية مقطع فيديو أظهر حجم الانهيار الهائل، وعمق الهبوط الأرضي، الذي ابتلع سيارة كانت في الموقع لحظة وقوع الحادثة، دون أن ترد معلومات عن أضرار بشرية.

 

 

قناة العالم 

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