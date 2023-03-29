شاهد انهيار أرضي يبتلع سيارة في الكويت

الوكيل الإخباري - شهدت منطقة العارضية الصناعية في محافظة الفروانية الكويتية، أمس الثلاثاء، انهيارًا أرضيًا كبيرًا في أحد المواقع، وتسربا غزيرا للمياه من أحد خطوط الصرف الصحي في موقع الهبوط الأرضي.

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وتداولت حسابات إخبارية محلية كويتية مقطع فيديو أظهر حجم الانهيار الهائل، وعمق الهبوط الأرضي، الذي ابتلع سيارة كانت في الموقع لحظة وقوع الحادثة، دون أن ترد معلومات عن أضرار بشرية.

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